Тест Гарбузова «Ведущий инстинкт»

В зависимости от доминирования того или иного инстинкта вытекает первичная фундаментальная типология индивидуальности. Каждый человек принадлежит к одному из семи типов:



I — «эгофильному»,



II — «генофильному» (от латин. genus — род),



III— «альтруистическому»,



IV — «исследовательскому»,



V — «доминантному»,



VI — «либертофильному» (от латин. libertas — свобода),



VII — «дигнитофильному» (от латин. dignitas — достоинство).

Краткие личностные характеристики в рамках данной типологии.



I. Эгофильный тип. С раннего детства у человека этого типа проявляется склонность к повышенной осторожности, ребенок не отпускает мать от себя ни на миг, боится темноты, высоты, воды и т. п., нетерпим к боли (отказы от лечения зубов, от посещения врачей и т. п.); на базе этого типа формируется личность с выраженной эгоцентричностью, тревожной мнительностью, склонностью при неблагоприятных обстоятельствах к навязчивым страхам, фобиям или истерическим реакциям. Это люди, для которых безопасность и здоровье — превыше всего, а их кредо: «Жизнь одна и больше не будет». Эволюционная целесообразность наличия данного типа заключается в том, что его носители, сохраняя себя, являются хранителями генофонда рода, племени. Для «эгофильного типа» характерны следующие ведущие качества: 1) эгоцентричность; 2) консерватизм; 3) готовность поступиться социальными потребностями ради собственной безопасности; 4) отрицание риска; 5) тревожность в отношении своего здоровья и благополучия.



II. Генофильный тип. Для него характерна своеобразная разновидность эгоцентризма, когда «Я» замещается понятием «Мы». (под понятием «Мы» подразумевается семья) вплоть до отрицания «Я». Ценности, цели, жизненный замысел подчинены одному — интересам детей, семьи. Уже в детстве интересы этого типа людей фиксированы на семье, и такой ребенок спокоен только тогда, когда отец и мать вернулись с работы, вся семья в сборе, все здоровы и у всех хорошее настроение. Он обостренно чувствует разлад в семье. Это люди, которые ценят «интересы семьи превыше всего», а их кредо: «Мой дом — моя крепость». Эволюционная целесообразность наличия данного типа заключается в том, что его носители — хранители семьи, хранители генофонда рода, хранители жизни. «Генофильному типу» присущи ведущие качества: 1) сверхлюбовь к своим детям; 2) семейственность; 3) сверхзабота о безопасности и здоровье своих детей; 4) тенденция к отрицанию своего «Я» в пользу «Мы» (семьи); 5) сверхтревожность относительно будущего своих детей.



III. Альтруистический тип. Для людей этого типа характерны доброта, эмпатия, заботливость к близким, особенно к пожилым, они способны отдать другим последнее, даже необходимое самим. Они убеждены, что не может быть хорошо всем, если плохо кому-то одному, а их кредо: «Доброта спасет мир, доброта превыше всего». И они эволюционно хранители доброты, мира, хранители жизни. Для «альтруистического типа» характерны ведущие качества: 1) доброта; 2) сопереживание, понимание людей; 3) бескорыстность в отношениях с людьми; 4) забота о слабых, больных; 5) миролюбие.



IV. «Исследовательский тип». У людей этого типа с раннего детства отмечается любознательность, стремление во всем добраться до сути, склонность к творчеству. Их кредо: «Творчество и прогресс — превыше всего». Эволюционная целесообразность этого типа очевидна. «Исследовательскому типу» присущи: 1) склонность к исследовательской деятельности; 2) склонность к поиску нового, новаторство в науке, искусстве и т. д.; 3) способность без колебаний оставлять обжитое место, налаженное дело при появлении новых, требующих риска, но интересных дел и задач; 4) устремленность к творчеству; 5) самоотверженность в реализации творческих устремлений.



V. Доминантный тип. С раннего детства наблюдается стремление к лидерству, умение организовать игру, поставить цель, проявить волю для ее достижения. Кредо этого типа: «Дело и порядок превыше всего», «Один — ничто, все — всё», «Будет хорошо всем — будет хорошо каждому». Эволюционная целесообразность наличия этого типа, рождающего лидеров, организаторов, политиков в том, что они — хранители интересов и чести всего рода. Для «доминантного типа» характерны: 1) склонность к лидерству, к власти; 2) предрасположенность к решению сложных организационных задач; 3) приоритет перспектив служебного роста над материальными стимулами; 4) готовность к жесткой борьбе за лидерство, за первое место; 5) приоритет общего (интересов дела, коллектива) над частным (интересами одного человека).



VI. Либертофильный тип. Уже в колыбели дитя этого типа протестует, когда его пеленают. Склонность к протесту против любого ограничения его свободы растет вместе с ним. Для людей этого типа характерны стремление к самостоятельности, отрицанию авторитетов (родителей, учителей), терпимость к боли, склонность рано покидать отчий дом, предрасположенность к риску, упрямству, негативизму, нетерпимости рутины, бюрократизма. Кредо таких людей: «Свобода превыше всего!». И они — хранители интересов и свободы каждого, индивидуальности, они естественно ограничивают тенденции лиц «доминантного типа». Они — хранители свободы, а с этим — жизни. Либертофильному типу присущи: 1) склонность к протесту, бунтарству; 2) предрасположенность к перемене мест (отрицание будничности); 3) стремление к независимости; 4) склонность к реформаторству, революционным преобразованиям; 5) нетерпимость к любым формам ограничений, к цензуре, к подавлению «Я».



VII. Дигнитофильный тип. Уже в раннем детстве человек этого типа способен уловить иронию, насмешку и абсолютно нетерпим к любой форме унижения. Характерна безоглядность, готовность поступиться всем в отстаивании своих прав, непоколебимая позиция «Честь превыше всего». Инстинкт самосохранения у такого человека на последнем месте. Привязанность к семье выражается в форме сохранения фамильной чести: «В нашем роду не было подлецов и трусов». Эволюционная целесообразность наличия такого типа заключается в том, что его носители — хранители чести и достоинства «Я», личности, а с этим — жизни, достойной человека. Для «дигнитофильного типа» характерны: 1) нетерпимость к любым формам унижения; 2) готовность поступиться благополучием и социальным статусом во имя собственного достоинства; 3) приоритет чести и гордости над безопасностью; 4) бескомпромиссность и прямота в отношениях с лидерами; 5) нетерпимость ко всем формам ущемления прав человека.



Наряду с «чистыми» по доминирующему инстинкту типами наблюдаются и смешанные, когда сочетаются разные типы. И как бы жизнь и воспитание ни подавляли доминирующий инстинкт, он продолжает воздействовать через вытекающие из него фундаментальные установки.



Инстинкты — фиксированная в генетическом коде программа приспособления, самосохранения и продолжения рода, отношения к себе и к другим, включающая в себя индивидуальный стиль адаптации и первичную специализацию человека.

Шкалы могут изменяться от 0 до 5 среднее 2,5